"الزعيم" على شاشة الوثائقية فى ندوة نادرة

أعلنت قناة "الوثائقية"، عرضها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة نادرة للنجم الكبير "عادل إمام"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تبثها القناة يوميًّا تحت عنوان "من أرشيف المعرض"؛ احتفاءً بالدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُختتم فعالياتها اليوم.

جديرٌ بالذكر أن الندوة نُظمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الألفية، تحت عنوان "تحديات القرن"، وأدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان، وتحدث فيها الفنان عادل إمام عن كثير من الأمور، أبرزها قيمة الفن المصري وأهميته، متطرقًا إلى دور الفنون في تطور المجتمعات البشرية.