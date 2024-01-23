"دولة عادل إمام".. كتاب جديد لأشرف شرف بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن داري تويا للنشر والتوزيع وطفرة للنشر والتوزيع كتاب "دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات من حياة الزعيم"، للزميل أشرف شرف، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تنطلق فعالياتها الأربعاء المقبل وتستمر حتى الـ6 من شهر فبراير القادم.

الكتاب يحكي مشاهد غير معلنة من حياة الزعيم على مدار العديد من الحوارات التي أجراها معه الكاتب الصحفي أشرف شرف، كما يضم العديد من الخطابات بخط اليد للعديد من الفنانين، وأيضًا حوارات لم تنشر أجريت على مدار أعوام طويلة مع أقرب المقربين للزعيم عادل إمام من الفنانين والكتاب يضم أول ظهور لشقيقته الصغرى إيمان إمام التي تتحدث لأول مرة.

يكشف الكتاب عن علاقة عادل إمام بالعديد من الممثلين وخلافاته مع ممثلين آخرين وتفاصيل عن أهم كواليس أفلامه ومسرحياته، وأيضًا تفاصيل أدوار لم يقبلها وكانت سببا في نجومية وشهرة فنانين آخرين.

كما يحتوي على العديد من الأسرار الخاصة بنجم نجوم الكوميديا عادل إمام ويتطرق لنشأته ومن دعمه في مسيرته وعلاقاته بأصدقائه ومواقف كثيرة لم تنشر من حياته وغيرها.

أما عن المؤلف فهو أشرف شرف، كاتب صحفي، يعمل نائبا لرئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون و سبق أن عمل مسئولا عن قسم الفن بالعديد من المواقع والمجلات الفنية الكبرى في مصر و خارجها، و ترأس تحرير عدد من البرامج الفنية الكبيرة و عمل مع أهم الإعلاميين المصريين و العرب ويعتبر كتاب "دولة عادل إمام" هو أول كتبه المنشورة.