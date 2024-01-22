الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أطياف للنشر تطلق كتاب لميس جابر الجديد فى مكتبة القاهرة الكبرى.. الأربعاء

أطياف للنشر تطلق
أطياف للنشر تطلق كتاب لميس جابر الجديد

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، الأربعاء المقبل، حفل إطلاق ثلاثية "حدوتة ع الماشي" للكاتبة الدكتورة لميس جابر، الصادرة عن مؤسسة أطياف للنشر والتوزيع، التي تغوص عبرها في أعماق التاريخ المصري لاكتشاف القصص والحكايات التي شكلت هويتنا الثقافية.

في الجزء الأول من ثلاثيتها؛ تلقي الدكتورة لميس جابر الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ مصر. من السياسيين مثل النحاس باشا وسعد زغلول، إلى العلماء والمفكرين أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد فريد، والأماكن التي ارتبطت بأسماء هذه الشخصيات كشارع البطل أحمد عبدالعزيز وميدان لاظوغلي. ولم تغفل الدكتورة جابر عن الإشارة إلى الأثر العميق الذي تركته نساء مصر البارزات كشجرة الدر وهدى شعرواي، وغيرهما في تاريخنا.

ويستكشف الجزء الثاني من سلسلة "حدوتة على الماشي" حياة مجموعة من الأدباء والفنانين البارزين، مثل نجيب محفوظ والريحاني، والعلماء مثل عباس بن فرناس وأحمد مستجير، والجانب الفلكلوري وأصول بعض المصطلحات المصرية الشهيرة وأسماء الشوارع في مصر، مثل مصدق، وشهاب، وشارع نوال.

وتستمر رحلة الدكتورة لميس جابر في الجزء الأخير من السلسلة في استكشاف أعماق التاريخ والثقافة المصرية؛ لتتناول حياة فنانين مثل استيفان روستي وأنور وجدي، ومغنيات مثل أسمهان ونجاة، وتفاصيل عن أصول بعض الأمثال الشعبية المصرية المعروفة، مثل: "كداب كدب الإبل"، و"موت يا حمار"، و"حسبة برما"، وغيرها.

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