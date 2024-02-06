"الوثائقية" تعرض رد الزعيم عادل إمام على الشائعة الأشهر فى تاريخه.. هيحطوا صورته على الجنيه

أعلنت قناة "الوثائقية"، قبل قليل في بيان رسمي لها عن عرضها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة نادرة للنجم الكبير "عادل إمام"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تبثها القناة يوميًّا تحت عنوان "من أرشيف المعرض"؛ احتفاءً بالدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُختتم فعالياتها اليوم.

ندوة عادل إمام على الوثائقية

وعلم الدستور أن خلال الندوة التي أدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان، وتحدث فيها الفنان عادل إمام عن كثير من الأمور، أبرزها قيمة الفن المصري وأهميته، متطرقًا إلى دور الفنون في تطور المجتمعات البشرية شهدت مواقفا كوميدية مميزة من الزعيم.

وكان من بين المواقف التي تعرض لها الزعيم سؤال عن الشائعة الأشهر في تاريخه، حين تلقى سؤالا من أحد المتابعين للندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2000 حيث قال له أحد الحضور ما حقيقة وضع صورتك على الجنيه؟

وتظهر الندورة التي تعرضها قناة الوثائقية في الثامنة من مساء اليوم تعرض الزعيم عادل إمام لنوبة من الضحك بعد هذا السؤال ليجيب قائلا: " في الحقيقة أنا سمعت عن الحكاية دي، وخليني أقولك إن مرة كنت في الريست في أحد الأماكن، وواحد قال لي إنه شغال محاسب في إحدى الدول العربية وقال لي هل صحيح إن الحكومة كانت عايزة تستلف منك وإنت أصريت تحط صورتك على الجنيه المصري علشان توافق.. أنا طبعا لما سمعت الكلام ده كنت مذهول جدا، وقولت له الحكومة بتاعتنا مش محتاجاني ولا محتاجة لأي حد علشان تحط صورته على الجنيه، طبعا الكلام ده نكتة ومحصلش أبدا" ولم يتوقف الزعيم عادل إمام عند حديثه ولكنه قال بطريقته الكوميدية الساخرة المعهودة "إنتم فاكرين إن تحت القبة شيخ" لتنفجر القاعة في الضحك بشكل هستيري ويكمل بعدها ندوته الشهيرة.