"الحياة فى كوبا".. على شاشة قناة "الوثائقية" فبراير

أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرضها، خلال شهر فبراير، الفيلم الوثائقي "الحياة في كوبا"، الذي يوثق- بعيدًا عن المتداول من خلال نشرات الأخبار- وجهًا آخر للحياة هناك.

قناة الوثائقية

يستعرض الفيلم- على نحو شائق- الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا، وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة.

كما أعلنت قناة "الوثائقية" عن إنتاجها وعرضها، خلال شهر فبراير، الفيلم الوثائقي "الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء"، الذي يوثق حكاية هيئة الإسعاف المصرية منذ نشأتها وصولًا إلى التطور الكبير الذي تشهده حاليًا. يستعرض الفيلم- في قالب إنساني- عبر مشاهد مؤثرة لأصعب حالات الإنقاذ التي قام بها رجال الإسعاف، الطبيعة الشاقة لعمل المسعفين، كاشفًا أسرار مهنة تُشكل طوق النجاة الأول للجميع لحظة وقوع الكوارث والأزمات.