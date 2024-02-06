الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية إسلام جمال في "الحشاشين"

إسلام جمال
إسلام جمال

يواصل الفنان إسلام جمال، تصوير مشاهده من مسلسل الحشاشين الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي يلعب بطولته الفنان كريم عبد العزيز، ويشاركه عدد كبير من نجوم الفن.

يٌجدر الإشارة إلى أن  مسلسل "الحشاشين"، هو أضخم وأكبر عمل فني في الشرق الأوسط، ويعمل صنّاعه على التحضير له منذ فترة طويلة من الزمن، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج الدكتور بيتر ميمي.

شخصية الفنان إسلام جمال في الحشاشين

وستكون شخصية الفنان إسلام جمال، شخصية محوّرية في أحداث مسلسل "الحشاشين" ورئيسية، حيث سيلعب دور "جلال الدولة ملك شاه"، وهذه الشخصية في عصر مسلسل "الحشاشين" كانت سلطان للمسلمين، والمسلسل قائم على أحداث حقيقة تاريخية.

وانتهى المخرج بيتر ميمي خلال الفترة الماضية من تصوير 80% من مشاهد المعارك الخاصة في مسلسل "الحشاشين"، كما أنه أكد أن المسلسل صور في عدد من الدول خارج مصر وحتي الآن هم 3 دول.

عبدالرحيم كمال: مسلسل الحشاشين من الأعمال الصعبة لأنه تاريخي يعود لألف سنة

مسلسلات رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز وميرنا نور الدين يروجان لـ"الحشاشين"

قصة مسلسل الحشاشين 

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

صناع مسلسل الحشاشين 

ويخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف مسلسل "الحشاشين"، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022.

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

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