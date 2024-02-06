عبدالرحيم كمال: مسلسل الحشاشين من الأعمال الصعبة لأنه تاريخي يعود لألف سنة

قال الكاتب والروائي عبدالرحيم كمال، إن الكتابة لعمل تليفزيوني لها سياق يختلف عن كتابة الرواية، وكل كاتب لابد أن يملك وجهة نظر خاصة به حتى يكون قادًا علي إيصالها للمشاهد.

وأضاف الكاتب عبدالرحيم كمال، خلال حوار خاص له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مسلسل "الحشاشين" من الأعمال الصعبة لأنه عمل تاريخي يعود لألف سنة، وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور في شهر رمضان، موضحًا أن المسلسل يمس حياتنا وما يجرى في واقعنا الآن من أفكار متطرفة.

تحويل النص الأدبي إلي عمل سيمائي أو درامي أمر شاق

وأوضح الكاتب عبدالرحيم كمال، أن تحويل النص الأدبي إلي عمل سيمائي أو درامي أمر شاق لذلك فضلت عدم كتابة سيناريو فيلم "بواب الحانة".