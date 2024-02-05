الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ العلاقات الدولية: مصر نجحت في تغيير بوصلة الغرب تجاه ما يحدث في فلسطين

غزة
غزة

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إن  الدور المصرى تجاه الأشقاء الفلسطينيين يرتكز على ركيزتين وهما الركيزة السياسية من خلال المسار السياسى والدبلوماسى والإنسانى أيضا من خلال إدخال المساعدات، والركيزة الثانية وهى ممارسة الضغط على صناع القرار فى إسرائيل بطريقة غير مباشرة.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن بقاء أهالى غزة فى القطاع يتوقف على هى ضمان نفاذ إرسال المساعدات لهم، ولذا فإن الاحتلال يعمل على حرمانهم من المساعدات الإنسانية.

مصر والأونروا هى عقبة أمام تمدد الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

وأوضح، أن مصر والأونروا هى عقبة أمام تمدد الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، فلذا يلجأون لنشر الشائعات لضرب الثقة بين الشعب المصرى والقيادة السياسية من جهة او اتهام الأونروا بتهم ليس لها أساس، والنتيجة أهل غزة يموتون. 

الدكتور رامي عاشور إسرائيل أهالي غزة المساعدات الإنسانية الإحتلال الإسرائيلي والأونروا

مواد متعلقة

السفير محمد العرابي: الصراع حاليا بين أمريكا وإيران والقضية الفلسطينية هي الضحية

مستشار الرئيس الفلسطينى: إسرائيل تدير ظهرها للقانون الدولى

"إكسترا نيوز": قضية فلسطين هى العنوان الرئيسى لفعاليات اليوم الـ12 من معرض الكتاب

السفير على الحفنى: مصر تلعب دورًا تاريخيًا لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وحماية المنطقة

عبد الوهاب غنيم: أوروبا لديها مخاوف واضطرابات من الذكاء الاصطناعي لهذا السبب

خبير اقتصادى: مصر حققت قفزة فى مؤشر الصادرات الزراعية بالصين

"إكسترا نيوز" ترصد تجهز شاحنة إغاثة بالكنيسة الأرثوذكسية لإرسالها إلى غزة

مراسل "إكسترا نيوز": مشروع قومى لـ"التعليم العالى" فى جنوب سيناء

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟