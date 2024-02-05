عبد الوهاب غنيم: أوروبا لديها مخاوف واضطرابات من الذكاء الاصطناعي لهذا السبب

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن أوروبا الأولى في الاهتمام وتصدر الذكاء الاصطناعي، وهو ليس علم جديد، وآخر 15 عاما ظهرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقوة.

وأضاف غنيم، خلال حوار له لبرنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتحاد الأوروبي وافق على تشريع غير مسبوق عالميا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه بد العمل علي نوع معين وهو "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، وهو نوع يستطيع أن يبتكر ويصنع فيلم كامل أو يخترع قطعة موسيقية.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن حقوق الملكية الفكرية، وأصحاب براءة اختراع، أصبح أمر مقلق لهم لأن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على أخذ قطعة موسيقية أو شيء ويتم دمجه في فيلم ويظهر كانه حقيقي، لذلك أصبحت أوروبا لديها مخاوف واضطرابات.