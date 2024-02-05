خبير اقتصادى: مصر حققت قفزة فى مؤشر الصادرات الزراعية بالصين

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن الصادرات الزراعية العام الماضي حققت نموا كبيرا برغم التأثير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الفلسطينية، والإجراءات الحروب التجارية في أوروبا.



وأضاف الكيلاني، خلال حوار له ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الصادرات الزراعية المصرية تصل إلي ١٦٠ دولة، ومن أهم الأسواق التي لها النصيب الأكبر هي العربية ومنها دولة الإمارات التي يصلها منتجات بشكل كبير جدا، وأيضا الصين التي أصبحت تعتمد علي المنتجات الزراعية المصرية الطازجة والتي تعتبر التنافسية في مجال الصادرات الزراعية والتوسع أصبح رأسيا وأفقيا، وسببت سوق الصين قفزة في المؤشر.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن من أهم وأبرز السلع التي يتم تصدرها هي (البرتقال والمانجو والبصل وغير التقليدية، وهي متعلقة بالصحة النباتية والتي تتعلق بالشركات الطبية).

الصادرات الزراعية

أشار إلى أن الدولة تستهدف ارتفاع حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لـ60%، مشيرًا إلى أن الدولة من خلال بعض الآليات ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 17%، إلي جانب أن قطاع التعبئة ارتفع بنسبة تزيد على 28%، وهذا بسبب تركيز الدولة على دعم هذه القطاعات.