أستاذ تخطيط عمرانى: "حياة كريمة" تهدف إلى رفع جودة معيشة المصريين

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن جهود مبادر حياة كريمة عملت على رفع مستوى حياة المواطن المصري، حيث كان هناك فئات بالمجتمع يعيشون في أماكن ليس بها خدمات، وهو ما عملت المبادرة على تغييره.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة لم تنشئ بنية تحتية فقط، بل وفرت فرص عمل للشباب، مشددًا على أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو رفع جودة حياة المواطن المصري، حيث تم العمل على شق الطرق، وإنشاء صرف صحي.

حياة كريمة تعمل على البنية التحتية

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن المبادرة تقوم على تطوير منشآت الإسكان غير المخططة، والتي يصعب العمل بها، موضحا أن 60 مليون مواطن مصري يستفيدون من مبادرة حياة كريمة حتى نهايتها.