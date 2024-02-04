محلل سياسى: الفلسطينيون يحتاجون لتوقف هذه الحرب

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الجهود المصرية مستمرة في تقديم المساعدات لأهالي غزة ورفض قطعي للتهجير القسري.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط من أجل إنجاز هدنة في الوقت القريب، وهذه الهدنة لديها دوافع داخلية أمريكية وأيضًا دوافع داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الفلسطينيين هم من يحتاجون هذه الهدنة من أجل توقف هذه الحرب الظالمة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن هناك قرارًا سياسيًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي بإلغاء دور منظمة الأونروا في حياة الشعب الفلسطيني.