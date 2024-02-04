الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل برنامج "الفحص المهنى" بسوق العمل السعودية

سوق العمل السعودي
سوق العمل السعودي

كشف وائل عبدالصبور، مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب المهني بـوزارة العمل، عن تفاصيل برنامج "الفحص المهني" الذي يأتي لقياس مهارة العامل الخاص لسوق العمل السعودية، مشيرًا إلى أن صاحب العمل السعودي في بعض الأحيان يرغب في قياس مهارة العمال الموجودين في المملكة.

وأضاف "عبدالصبور" خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن العامل الذي يعمل في السعودية، لو لم يجتز اختبار قياس المهارات، فمن حق صاحب العمل الاستغناء عنه.

وزارة العمل تنفذ برنامج "الفحص المهني" بين مصر والسعودية

وأوضح مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب المهني بوزارة العمل، أن وزارة العمل المصرية ستجري الاختبارات للعمالة المصرية التي ترغب في السفر للعمل في السعودية لقياس مهاراتهم.

وزارة العمل برنامج الفحص المهني مصر والسعودية المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

مدرس آثار مصرية: منطقة الصحراء الشرقية من المناطق الغنية بمناجم الذهب

باحث بالمركز المصرى: المؤشرات الحالية قد تصل لهدنة إنسانية فى غزة

أستاذ تخطيط عمرانى: العاصمة الإدارية الجديدة تتصدر مدن الجيل الرابع الذكية

أستاذ دراسات بيئية: مصر تعمل على التنوع البيولوجى وزيادة الأكسجين

كاتب صحفي: 283 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في سيناء والصعيد

خبير علاقات دولية: مصر مستمرة فى دعم غزة رغم معوقات دخول المساعدات

بريطانيا تدعم حق الولايات المتحدة فى الرد على هجمات تستهدفها

"القاهرة الإخبارية": هجوم بطيران مُسيّر على قاعدة "الحرير" فى أربيل بالعراق

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

عاجل.. "بند جديد" يقرب محمد عبد المنعم من تمديد عقده مع الأهلى

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين