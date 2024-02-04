تفاصيل برنامج "الفحص المهنى" بسوق العمل السعودية

كشف وائل عبدالصبور، مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب المهني بـوزارة العمل، عن تفاصيل برنامج "الفحص المهني" الذي يأتي لقياس مهارة العامل الخاص لسوق العمل السعودية، مشيرًا إلى أن صاحب العمل السعودي في بعض الأحيان يرغب في قياس مهارة العمال الموجودين في المملكة.

وأضاف "عبدالصبور" خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن العامل الذي يعمل في السعودية، لو لم يجتز اختبار قياس المهارات، فمن حق صاحب العمل الاستغناء عنه.

وزارة العمل تنفذ برنامج "الفحص المهني" بين مصر والسعودية

وأوضح مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب المهني بوزارة العمل، أن وزارة العمل المصرية ستجري الاختبارات للعمالة المصرية التي ترغب في السفر للعمل في السعودية لقياس مهاراتهم.