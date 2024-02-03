أستاذ تخطيط عمرانى: العاصمة الإدارية الجديدة تتصدر مدن الجيل الرابع الذكية

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية ببناء كثير من المدن الجديدة، وتسمى بـ"المدن الذكية"، متابعًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تقع على مساحة 700 كيلومتر مربع، وتتصدر مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المدن الذكية تتسم بأنها مدن صحية وراقية، يرتقي فيها الإنسان من خلال تعامله بشكل تكنولوجي في أغلب الخدمات المقدمة والمرافق، وبشكل ذكي، هذا بجانب الاختلاف التام عن باقي المدن في السكن حتى العلاقات الاجتماعية، ما يساعد في تحقيق الأمن العام للدولة.

أهم المدن الجديدة في محافظات الجمهورية

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أن المدن الذكية تساعد في استغلال الصحراء التي تمثل أكثر من 92% من مسطح الدولة المصرية، هذا بجانب استيعاب الكثافات السكانية، وتقليل الضغط على المدن القديمة، مشيرا إلى أن إنشاء المدن الذكية شمل توفير جزأين، الأول يتكون من مبان تشمل مساكن، ومدارس، ومستشفيات، ومبان إدارية تساعد الإنسان في ممارسة الحياة بشكل أفضل، والثاني يتعلق بالبنية التحتية.