فصائل فلسطينية: أوقعنا قتلى ومصابين في صفوف الاحتلال غرب غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن فصائل فلسطينية، أعلنت عن إسقاطها قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال، عقب تفجير آلية عسكرية غرب مدينة غزة.

وكانت قد استهدفت فصائل فلسطينية تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة، وألحقت بها إصابات مباشرة.

قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة لليوم 120

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 120، إذ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة إلى أكثر 27 ألف شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66 ألف مصاب في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.