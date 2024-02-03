القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى حى النصر بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي النصر بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 120، إذ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة إلى أكثر 27 ألف شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66 ألف مصاب في حصيلة غير نهائية.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.