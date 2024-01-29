الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأعلى في تاريخها".. "إكسترا نيوز" تستعرض صادرات مصر من الصناعات الغذائية عام 2023

صادرات
صادرات

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية في 2023 بلغت حوالي 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 14% وتعد تلك القيمة هى الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، صادرات مصر من الصناعات الغذائية عام 2023

 أبرز تفاصيل صادرات مصر من الصناعات الغذائية 

  • بلغت حوالي 5.1 مليار دولار كأعلي قيمة في تاريخها.
  • ارتفعت بقيمة 602 مليون دولار بنحو 14% مقارنة بـ 2022.
  • تصدرت الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة.
  • 2.7 مليار دولار قيمة الصادرات إلي الدول العربية.
  • ارتفعت الصادرات للاتحاد الأوروبي لـ 884 مليون دولار.
  • الصادرات للدول الأفريقية غير العربية حققت نسبة نمو 22%.
  • السودان احتلت المركز الأول للدول المستوردة بـ 470 مليون دولار.
  • المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بـ 400 مليون دولار.

 ويستهدف المجلس الوصول بالصادرات المصرية في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10%، مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالي 500 مليون دولار أمريكي.

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