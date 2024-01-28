الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تربوى: التعليم الجامعى فى مصر تحول إلى مرحلة عالمية فى عهد الرئيس السيسى

طلاب
طلاب

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى خلاله نقل التعليم الجامعي لبناء إنسان جديد له كثير من الإمكانيات والمهارات الخاصة بالعصر الرقمي.

وأضاف شحاتة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم وضع التعليم الجامعي على المسار الدولي، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية حول الجامعات وافتتاح الجامعات المختلفة التي لها فروع دولية ينعكس إيجابيًا على الدولة، حيث يمثل زيادة في التمويل لمشاريع التعليم الجامعية وزيادة السياحة العلمية، حيث يتم جذب الطلاب من الدول المختلفة مثل الخليج العربي والراغبين بالتعليم المتقدم.

توجيهات رئاسية بمواصلة الجهود لرفع جودة وكفاءة التعليم الجامعي

وأوضح الخبير التربوي أن هذه أول مرة في تاريخ مصر يتم رصد جامعات دولية وجامعات تكنولوجية تم الإنفاق عليها نحو مليار جنيه لربطها بسوق العمل، مشيرًا إلى مشروع بنك المعرفة كوسيلة للتواصل وزيادة المعرفة بالصناعات الهندسية المختلفة في كل الدول العالم، حيث إن كل ذلك يوسع مدارك الطالب الجامعي.

الخبير التربوي الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم الجامعى جامعات الدولية السياحة العلمية

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