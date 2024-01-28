الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رئيس غرفة البترول: محطة الضبعة تُعزز دور مصر الإقليمي ومصدر دائم للعملة الأجنبية

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة التى اتبعتها مصر ونفذتها على مدى السنوات الماضية، ساهمت بشكل كبير فى تعزيز دور مصر المحورى فى ملف الطاقة وجذب الإستثمارات العالمية للسوق المصرى.

وأكد رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصري، أن القيادة السياسية اعتمدت استراتيجية تنويع مصادر الطاقة لتجمع بين كافة المصادر الجديدة والمتجددة المتمثلة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، علاوة على البدأ فى تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدوجين الأخضر والمساهمة فى معالجة التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى اقتناء مصر لمحطة نووية للأغراض السلمية ولإنتاج الطاقة.

محطة الضبعة تمثل حلم الدولة المصرية على مدى عقود

وأضاف "سعد الدين"، أن محطة الضبعة تمثل حلم الدولة المصرية على مدى عقود حيث كان اذن الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء صب الخرسانة للوحدة الرابعة والأخيرة، من وحدات محطة إنتاج الكهرباء بالوقود النووي بها بمثابة اكتمال مربع القوة الضاربة فى تنوع مصر لمصادر الطاقة وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة فى إنتاج الطاقة.

وأوضح بأن محطات توليد الكهرباء من خلال الطاقة النووية أو الهيدروجين الأخضر تعتمد على المقومات المحلية المصرية ومستدامة وغير متوقفة على أية إضافات خارجية، مما يعد ذلك أفضل إضافة حقيقية للدخل القومى والناتح المحلى ومصدر دائم للعملة الأجنبية بتكلفة مصرية خالصة، مؤكدا بأن هذه الطاقة غير مُعرضة للانقطاع وليس لها عُمر افتراضى كالوقود الإحفورى.

وتابع رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصري، حول أهمية الإستفادة التى يمكن أن تحققها مصر بتصدير الكهرباء إلى الإتحاد الأوربى من خلال الإتفاق الذى تم بين مصر واليونان، وهو منتج محلى يساهم فى جلب العملة الأجنبية المستدامة مدى الحياة.

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