الإثنين 29 يناير 2024
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البرديسى عن وقف دول أوروبية تمويلها للأونروا: "عقاب جماعى للفلسطينيين" (فيديو)

الدكتور طارق البرديسى
الدكتور طارق البرديسى

قال الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، إن وقف وتعليق تمويل دول أوروبية لمنظومة  "الأونروا"، يزيد تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك يعتبر "عقابا جماعيا للفلسطينيين".

وأضاف البرديسى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع المؤسسات الدولية ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية كلها تناشد بضرورة وقف إطلاق النار، وتحقيق الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين لأنهم بشر ولا بد أن يتمتعوا بالحماية والحق في الحياة.

ضرورة وقف إطلاق النار

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن هذا القرار سيزيد تفاقم الأمر، لأن الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة لا تتحمل تجميد هذه المساعدات، مؤكدًا أن تجميد هذه المساعدات حرب جديدة وعبء ثقيل يقع على الأهالي العزل المدنيين، مشيرًا إلى أنه إن كان هذا الادعاء حقيقيا، وهو مشاركة بعض موظفى وكالة الأونروا فى عمليات طوفان الأقصى، فلا يصح أن يعاقب ملايين الفلسطينيين من أجل بضعة أشخاص فى وكالة الأونروا. 

 

طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية منظومة الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين وكالة الأونروا

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