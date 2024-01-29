الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: "ما يحدث في قطاع غزة إجرام دولي بكل المقاييس" (فيديو)

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إننا أمام حالة إجرام دولي بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل قطاع غزة في الوقت الحالي، ووجود أكثر من 88 ألف شهيد وجريح، هي مآساة كما أن العالم يقف متفرجًا.

وأضاف عفيفي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجازر الإسرائيلية التي تتم يوميًا ضد المدنيين العزل، وضد البنية التحتية، لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية، كما أنه لا يوجد احترام لقرارات الأمم المتحدة، وهناك جرائم تنفذ يوميًا أمام العالم كله، كما أن الدور الذي تقوم به مصر هو الأهم على مستوى العالم بكل المقاييس.

وأكد أن مصر تتعامل في هذا الوقت بشرف في وقت عز فيه الشرف، وتسعى للضغط على دول العالم من أجل تغيير وجهة نظرهم، وبالفعل مصر استطاعت خلال الفترة الماضية باتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته مع زعماء العالم أن تغير وجهة النظر بشكل كبير تجاه ما يحدث في قطاع غزة. 

الكاتب الصحفى إجرام دولي المجازر الإسرائيلية المواثيق الدولية العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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