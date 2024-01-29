الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اكسترانيوز": إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب في خامس أيامه

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

رصدت ياسمين الضوى، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، إقبالا كبيرا علي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في يومه الخامس للجمهور، حت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، تم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

وكشفت مراسلة ا لفضائية، خلال مداخلة لها، اليوم الإثنين، أن الإقبال كثيف من الجمهور ومن اللافت للانتبه اصطحا بالجمهور شنط سفر للحمل الكتب، وذلك يدل عل يالرغبة وحب القراءاة وشراء الكتب. 

معرض القاهرة الدولي للكتاب في خامس أيامه

حيث شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبالا كبيرا في يومه الخامس للجمهور، حيث توافدت مختلف الشرائح العمرية منذ الساعة العاشرة صباحًا أمام بوابات المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وانتشر متطوعون في جميع أنحاء المعرض للرد على استفسارات الجمهور وإرشاد رواد المعرض، وتسهيل عملية وصولهم إلى أجنحة العرض أو أماكن الندوات والفعاليات.

 

 

اكسترا نيوز معرض القاهرة الدولى دورته الـ55 نصنع المعرفة نصون الكلمة لساعة العاشرة صباحا

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