أستاذ تخطيط: مشاركة القطاع الخاص في المشروعات يخفف العبء على اقتصاد الدولة

قال الدين سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية بعناصرها المختلفة، تتم من خلال القانون رقم 67 لسنة 2010، كما أن المشاركة من جانب القطاع الخاص للقطاع العام أو قطاع الأعمال والحكومة يعود على الدولة بعدة مميزات.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية للدولة يخفف العبء التمويلي على اقتصاد الدولة، كما أنها تجذب الاستثمارات سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي أو العربي، وتفتح فرص عمل لمزيد من الشباب لدخول هذا المجال.

القطاع الخاص يملك المرونة أكثر من نظيره الحكومي

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن القطاع الخاص يملك من المرونة أكثر من نظيره الحكومي في أشياء عديدة أهمها كسب خبرات، سواء خبرات محلية، أو خبرات أجنبية عن القطاع الحكومي وذلك في مجال البنية الأساسية، ولديه مرونة أكثر في التعامل، وهذا يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية لأن الزمن يساوي أموال.