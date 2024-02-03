"القاهرة الإخبارية": مصابون فى هجوم مسلح بالعاصمة باريس.. واعتقال المهاجم

كشف مراسل "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، منذ قليل، وقوع مصابين في هجوم مسلح بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، لافتًا إلى أنه تم اعتقال المهاجم.

ولم تكشف التقارير عن هوية المهاجم أو دوافعه حتى الآن.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم السبت، إصابة عدد من الأشخاص في هجوم بسكين في محطة قطارات جاردي ليون بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي إحدى محطات القطار الرئيسية في العاصمة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، ونشرته صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

وتشهد فرنسا توترات كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية وتهديدات المزارعين بعمل تظاهرات، ما دفع الشرطة الفرنسية لنشر 15 ألف جندي من قواتها الأسبوع الماضي، في محاولة لمنع المزارعين من استهداف الأسواق الرئيسية بالعاصمة.