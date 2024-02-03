السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: 283 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في سيناء والصعيد

جميل عفيفي
جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن الدولة قامت بجهود كبيرة في محافظات الصعيد من خلال استثمارات حكومية كبيرة، مما ساهم بصورة مباشرة في توفير آلاف من فرص العمل للشباب في محافظات الصعيد، كما نفَّذت أكثر من ألف مشروع بمختلف القطاعات داخل محافظة شمال سيناء بمختلف القطاعات.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن إجمالي الاستثمارات في سيناء والصعيد بلغ 283 مليار جنيه، لتنفيذ 1015 مشروعًا تنمويًا، موضحًا أن محافظات الصعيد في مصر قبل 2014 كانت تعاني من عدم وجود صرف صحي، ومياه صالحة للشرب، وكثيرًا من خدمات البنية الأساسية.

وأشاد الكاتب الصحفي، بالتنمية الشاملة في سيناء والصعيد من خلال إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لأهالي الصعيد وسيناء، وإنشاء المدارس، وتحسين شبكات الطرق، ورفع كفاءة شبكات السكك الحديدية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الدولة استطاعت من خلال مبادرة "حياة كريمة" أن تقتحم كل القرى، لتطورها وتوفر الخدمات الأساسية التي تضمن حياة تليق بالمواطن المصري.

الكاتب الصحفى محافظات الصعيد شمال سيناء صرف صحي مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة مواطن المصري

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