أستاذ أورام: بنهاية 2030 سنقضى على سرطان عنق الرحم

قالت الدكتورة نهال المشد أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إن المبادرات الرئاسية لاكتشاف الأمراض مبكرًا، وانضم إليها اكتشاف الأورام السرطانية، أسهمت في اكتشاف حالات مرضية، ويكون الكشف مجانًا 100%.

وأضافت "المشد"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أي شخص فوق 18 عامًا يجب أن يحرص على المتابعة بشكل دوري، مشددة على أهمية نشر الوعي باكتشاف مرض السرطان مبكرًا، خاصة لدى العائلات التي بها تاريخ مرضي.

أستاذ علاج الأورام توضح أهمية المتابعة المستمرة بعد الكشف المبكر لمرضى السرطان

وأوضح أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا أن نسبة الشفاء من مرض السرطان عند اكتشافه مبكرًا تصل إلى 100%، معلقة: "بنهاية 2030 سنقضي على سرطان عنق الرحم".

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين مصري يستفيدون من خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.