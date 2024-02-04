الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أثرى: المتحف المصرى الكبير هو الأكبر لحضارة واحدة على مستوى العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

كشف الخبير الأثري، الدكتور مجدي شاكر، عن الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا وجود خلية عمل مستمرة للانتهاء من كل المشروعات الخاصة بالمتحف، أو بالمنطقة المحيطة به، حتى يظهر بشكل يليق بحضارة مصر العظيمة.

وأضاف الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  المذاع عبر فضائية "DMC"، أن رئيس الوزراء، يتفقد مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بـ«المتحف المصري الكبير»، في خلال جولته للمتحف للتعرف على جاهزية تشغيل المتحف، وانتهاء أعمال متحف الملك خوفو.

استعدادات مكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد شاكر، أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف لحضارة واحدة على مستوى العالم، من حيث المساحة، وعرض الآثار المصرية القديمة، وظهور المركبين، عرض 5396 قطعة للملك توت عنخ آمون لأول مرة، مما يوضح القيمة الثقافية، والترفيهية، السياحية، الاقتصادية للمتحف.

وتابع الخبير الأثري، أن هذا المتحف يمثل رأس حربة لمشروع ضخم من خلال تسويق القاهرة الكبرى كمنتج ثقافي، الهدف منها استقرار السائح في القاهرة وقتا أكبر، من خلال إنشاء هذا الصرح الحضاري، مضيفًا أن المتحف المصري الكبير حصل على 3 شهادات "أيزو" قبل افتتاحه الرسمي.

الخبير الأثري لمتحف المصري الكبير الاستعدادات المتحف المصري الكبير رئيس الوزراء

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