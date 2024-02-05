"إكسترا نيوز" ترصد تجهز شاحنة إغاثة بالكنيسة الأرثوذكسية لإرسالها إلى غزة

جهز التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شاحنة إغاثة مساعدات لأهالى غزة، تضم بطاطين ومراتب وملابس للاطفال ومستلزمات أخرى للأطفال الرضع.

ورصد مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، زياد قاسم، استعدادات وتجهيزات الشاحنة، من مقر الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة، استعدادا لإرسالها الى رفح ثم غزة.



وقال مراسل الفضائية، إن تجهيز الشاحنة يتم من خلال متطوعين ورصدت الكاميرا أن محتويات الشاحنة "بطاطين ومراتب وملابس شتوية للاطفال ومستلزمات أخر، وذلك لرفع جزء من معاناه اهالينا فى غزة.



التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهز قاطرات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات بلغت نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحاياوالمصابين.