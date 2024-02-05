الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" ترصد تجهز شاحنة إغاثة بالكنيسة الأرثوذكسية لإرسالها إلى غزة

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى

جهز التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شاحنة إغاثة مساعدات لأهالى غزة، تضم بطاطين ومراتب وملابس للاطفال ومستلزمات أخرى للأطفال الرضع. 

 

ورصد مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، زياد قاسم، استعدادات وتجهيزات الشاحنة، من مقر الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة، استعدادا لإرسالها الى رفح ثم غزة.
 

وقال مراسل الفضائية، إن تجهيز الشاحنة يتم من خلال متطوعين ورصدت الكاميرا أن محتويات الشاحنة "بطاطين ومراتب وملابس شتوية للاطفال ومستلزمات أخر، وذلك لرفع جزء من معاناه اهالينا فى غزة.
 

التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

 

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهز قاطرات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات بلغت نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحاياوالمصابين.

 

التحالف الوطني للعمل الأهلي للمساعدات الإنسانية العدوان الإسرائيلى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساعدات لأهالى غزة بطاطين ومراتب وملابس للاطفال

مواد متعلقة

مائل للبرودة.. "الأرصاد" تستعرض حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خبير أثرى: المتحف المصرى الكبير هو الأكبر لحضارة واحدة على مستوى العالم

أستاذ تخطيط عمرانى: "حياة كريمة" تهدف إلى رفع جودة معيشة المصريين

أستاذ الطب الوقائي: الدولة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 98%

أستاذ أورام: بنهاية 2030 سنقضى على سرطان عنق الرحم

محلل سياسى: الفلسطينيون يحتاجون لتوقف هذه الحرب

تفاصيل برنامج "الفحص المهنى" بسوق العمل السعودية

مدرس آثار مصرية: منطقة الصحراء الشرقية من المناطق الغنية بمناجم الذهب

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟