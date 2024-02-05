الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: إسرائيل تدير ظهرها للقانون الدولى

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، ردًا على قصف الاحتلال الإسرائيلي لقافلة مساعدات غذائية لمنظمة "أونروا" داخل غزة، إن هذا العمل ليس جديدًا على جيش الاحتلال المجرم.
 

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال ينفذ جرائم حرب يومية ضد المدنيين ودور العبادة والمستشفيات، ويمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ويتباهى بذلك، وليس جديدًا عليه ما فعله من قصف لقافلة مساعدات "أونروا"، إسرائيل تدير ظهرها للقانون الدولي ولا تبالي به.

 

الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني لزيادة إرهاقه
 

وأشار الهباش إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني لزيادة إرهاقه تهدف لتحقيق مؤامرات الاحتلال الخبيثة الرامية لإفراغ قطاع غزة من أهله، عبر القصف والضغط للخروج القسري من قطاع غزة.

 

الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني قصف الاحتلال الإسرائيلي مساعدات غذائية مساعدات الأونروا

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