الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير على الحفنى: مصر تلعب دورًا تاريخيًا لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وحماية المنطقة

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني

قال السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لتوفير تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين خصوصًا في مجال الطبي، يعتبر دورا تاريخيا للدولة المصرية لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف الحفنى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إ36+كسترا نيوز"، أن الدور المصرى مهم فى دعم القضية الفلسطينية، ودائمًا تحمي مصر المنطة بدورها، والتزامتها ومسئوليتها تجاه الشعوب العربية.

اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قطاع غزة والفلسطينيين يتعرضون إلي هجمة  شرسة حاليا، علي مدار السنوات الماضية، وما نشهده حاليا هي فترة تحديات، ويجب أن يشعر الطرف العربى بتقدير ويثمن النشاط الدبلوماسى الموسع لمصر واتصالها بكافة الأطراف الدولية لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار فى القطاع.

السفير علي الحفني اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي للأشقاء الفلسطينيين القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار

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