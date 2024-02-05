الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": قضية فلسطين هي العنوان الرئيسي لفعاليات اليوم الـ12 من معرض الكتاب

محمد أبو عيطة
محمد أبو عيطة

رصد محمد أبو عيطة، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، تواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ 55، وذلك لليوم الحادى عشر على التوالى، والذى يقام على مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة.

وقال أبو عيطة: معرض الكتاب شهد فى يومه الثانى عشر العديد من الفعاليات المتميزة والخاصة كان عنوانها الرئيسى "فلسطين"، حيث إن قضية فلسطين والحرب الدائرة فى غزة وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى والعربى.

وأضاف أنه تم مناقشة قضية فلسطين والحرب الدائرة في غزة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وتقييم ما تم خلال الأشهر الأربعة الماضية، وسرد وإعادة التأكيد على الموقف المصري، ودعم مصر لأشقائها بفلسطين، خلال 3 ندوات كبرى في قاعات المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتابع، فلسطين كانت حاضرة فى ركن الطفل الذى تم ركن خاص به لتعريف الطفل المصرى بالفلسطينى وتضحياته وعدالة قضيته، كما زارت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ركن الطفل الفلسطينى، حتى إن الشعر ودواوين الأدب والشعراء استضافوا ندوة للتعريف بالشعر الفلسطيني.
 

قضية فلسطين لفعاليات اليوم الـ12 معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 ندوات كبرى

مواد متعلقة

عبد الوهاب غنيم: أوروبا لديها مخاوف واضطرابات من الذكاء الاصطناعي لهذا السبب

خبير اقتصادى: مصر حققت قفزة فى مؤشر الصادرات الزراعية بالصين

"إكسترا نيوز" ترصد تجهز شاحنة إغاثة بالكنيسة الأرثوذكسية لإرسالها إلى غزة

مراسل "إكسترا نيوز": مشروع قومى لـ"التعليم العالى" فى جنوب سيناء

مائل للبرودة.. "الأرصاد" تستعرض حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خبير أثرى: المتحف المصرى الكبير هو الأكبر لحضارة واحدة على مستوى العالم

أستاذ تخطيط عمرانى: "حياة كريمة" تهدف إلى رفع جودة معيشة المصريين

أستاذ الطب الوقائي: الدولة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 98%

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟