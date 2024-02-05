"إكسترا نيوز": قضية فلسطين هي العنوان الرئيسي لفعاليات اليوم الـ12 من معرض الكتاب

رصد محمد أبو عيطة، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، تواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ 55، وذلك لليوم الحادى عشر على التوالى، والذى يقام على مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة.

وقال أبو عيطة: معرض الكتاب شهد فى يومه الثانى عشر العديد من الفعاليات المتميزة والخاصة كان عنوانها الرئيسى "فلسطين"، حيث إن قضية فلسطين والحرب الدائرة فى غزة وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى والعربى.

وأضاف أنه تم مناقشة قضية فلسطين والحرب الدائرة في غزة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وتقييم ما تم خلال الأشهر الأربعة الماضية، وسرد وإعادة التأكيد على الموقف المصري، ودعم مصر لأشقائها بفلسطين، خلال 3 ندوات كبرى في قاعات المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتابع، فلسطين كانت حاضرة فى ركن الطفل الذى تم ركن خاص به لتعريف الطفل المصرى بالفلسطينى وتضحياته وعدالة قضيته، كما زارت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ركن الطفل الفلسطينى، حتى إن الشعر ودواوين الأدب والشعراء استضافوا ندوة للتعريف بالشعر الفلسطيني.

