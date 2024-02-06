الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تلف بيولوجي وكيميائي".. رئيس قسم الضبط البيئي يكشف تفاصيل إنقاذ سجلات "قناة السويس"

إنقاذ سجلات قناة
إنقاذ سجلات "قناة السويس

قال الدكتور حسام الديب، رئيس قسم الحفاظ والضبط البيئي بإدارة متحف ومركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، إن المشروع يهدف إلى معالجة وترميم 1852 سجلا يخصّ الحركة الملاحية في قناة السويس منذ بداية عملها التي يصل عمرها لأكثر من 150 عامًا، ويتم القيام بعملية الترميم للوثائق الأثرية التي تحكي عن تاريخ وتراث مصر سواء كانت لقناة السويس أو المخطوطات الموجودة بداخل مكتبة الإسكندرية أو الموجودة في مصر بشكل عام.

وأضاف الدكتور حسام الديب خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن سجلات قناة السويس تم فحصها بشكل كامل، لافتًا إلى أنها كانت في حالة سيئة، حيث تعرضت معظم السجلات إلى تلف بيولوجي وكيميائي.

 سجلات قناة السويس

وأشار الدكتور حسام الديب رئيس قسم الحفاظ والضبط البيئي بمكتبة الإسكندرية إلى أنه بعد عملية المعاينة تم الاتفاق مع هيئة قناة السويس على القيام بالترميم والمعالجة للمجموعة بالكامل، مضيفًا أن بعد عملية المعاينة تم عمل تعقيم أيضًا.

قسم الحفاظ والضبط البيئى بمكتبة الإسكندرية قناة السويس سجلات قناة السويس تلف بيولوجي وكيميائي

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