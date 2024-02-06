استشاري صحة عامة: التدخين إدمان وهمي والمدخن يحتاج إلى تعديل السلوك

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن التدخين عبارة عن إدمان وهمي، وهناك وبالدليل من يصموا شهر رمضان لايشعروا بصعوبة في الامتناع عن التدخين وهناك عيادات تقدم برامج إعادة تأهيل سلوك للمساعدة على الإقلاع عن عادة التدخين.

وأضاف حتة، خلال مداخلة هاتفية المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدخن لا يحتاج إلا تعديل سلوك للتوقف عن التدخين، مؤكدًا أهمية اتباع برنامج تدريجي يبدأ بوضع نية حقيقية للإقلاع عن التدخين، ومن ثم الابتعاد عن أماكن تواجد المدخنين واستخدام بعض الأدوات المساعدة.

التدخين يسبب سرطان اللسان

وأشار استشاري الصحة العامة، إلى أن التدخين يسبب سرطان اللسان والرئتين والأمراض القلبية وأمراض الشرايين وغيرها، مؤكدًا أن جميع أنواع الدخان لها نفس التأثير السلبي.