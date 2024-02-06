الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد زراعي: الزراعة الذكية منظمة ولاتعتمد على التسميد العشوائي

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الزراعة الذكية لمواجهة التغيرات المناخية هامة للغاية وتقوم علي محورين أولهما خاص بالتربة الزراعية، وهي الزراعة الذاتية المنظمة ولا تعتمد علي التسميد العشوائي، والمحور الثاني خاص بالتغيرات المناخية، ولذلك هناك قسم يسمي الزراعة المناخية الذكية. 

الدولة أجرت عدة تجارب وفرت قدرا كبيرا حول نوعية التربة

وأوضح الدكتور أشرف كمال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة أجرت عدة تجارب باستخراج 3 آلاف عينة على مستوى الجمهورية بمختلف أنواع التربة، مما أتاح للدولة قدرا كبيرا من البيانات حول نوعية التربة على مستوى الجمهورية وبالتالي يتم التسميد لكل منطقة طبقا للاحتياجات السمدية، وتوفير العناصر الصغرى عندما يتطلب الأمر.

الزراعة الذكية تتأثر بشكل كبير في ظل التغيرات المناخية

وأضاف  أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الزراعة الذكية تتأثر بشكل كبير في ظل التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم من فضيانات وسيول وتغيرات في درجات الحرارة، موضحًا أن الزراعة الذكية مناخيا تكون من خلال استنباط الأصناف قليلة استهلاك الموارد المائية.

الاقتصاد الزراعي الزراعة الذكية بالتغيرات المناخية التربة التسميد العشوائي

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