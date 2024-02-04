مسلسلات رمضان 2024| ماذا قال عبدالرحيم كمال عن "الحشاشين"؟ (خاص)

تحدثت الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال عن مسلسله الجديد "الحشاشين" الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وعدد كبير من نجوم الفن ومن إخراج بيتر ميمي، وهو أحد أهم وأكبر الأعمال الدرامية إنتاجا في الشرق الأوسط.

وتابع كمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "انتهي أبطال وصناع مسلسل الحشاشين من تصوير ما يقرب من 80% من تصويره، في عدد كبير من الدول الخارجية وليست مصر فقط، وهذا ما تسبب في ضخامة الإنتاج بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من النجوم والنجمات".



وأضاف عبدالرحيم كمال: "استغرقت حوالي 6 شهور لكتابة التفاصيل الرئيسية من مسلسل الحشاشين، والمسلسل قصته تاريخية تدور منذ حوالي ألف سنة، وهو من وحي التاريخ وعن أحداث تاريخية، وعن شخصيات حقيقة، منهم شخصية حسن الصباح المرعبة".

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكون من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

ويخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف مسلسل "الحشاشين"، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022.

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.