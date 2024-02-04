الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| ماذا قال عبدالرحيم كمال عن "الحشاشين"؟ (خاص)

الحشاشين
الحشاشين

تحدثت الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال عن مسلسله الجديد "الحشاشين" الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وعدد كبير من نجوم الفن ومن إخراج بيتر ميمي، وهو أحد أهم وأكبر الأعمال الدرامية إنتاجا في الشرق الأوسط.

وتابع كمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "انتهي أبطال وصناع مسلسل الحشاشين من تصوير ما يقرب من 80% من تصويره، في عدد كبير من الدول الخارجية وليست مصر فقط، وهذا ما تسبب في ضخامة الإنتاج بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من النجوم والنجمات".

وأضاف عبدالرحيم كمال: "استغرقت حوالي 6 شهور لكتابة التفاصيل الرئيسية من مسلسل الحشاشين، والمسلسل قصته تاريخية تدور منذ حوالي ألف سنة، وهو من وحي التاريخ وعن أحداث تاريخية، وعن شخصيات حقيقة، منهم شخصية حسن الصباح المرعبة".

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكون من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

ويخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف مسلسل "الحشاشين"، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022.

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

أبطال مسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين الحشاشين عبد الرحيم كمال السيناريست عبد الرحيم كمال

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| القائمة الأولية لأبطال "سر إلهى" لـ روجينا

مسلسل "حدوتة منسية" يتصدر قائمة الاكثر شهرة على "Watch it" (صورة)

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية نور إيهاب فى "الحشاشين"

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية غادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية ميرنا نور الدين فى "الحشاشين"

مكان وموعد صلاة الجنازة على والدة الفنانة تارا عماد

على الرغم من انتهائه.. "حالة خاصة" الأكثر مشاهدة فى watch it

مسلسلات رمضان 2024| الفنان محمد دياب بطل "مليحة" أمام ماجدة زكي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابتان برصاص الاحتلال وطفل برضوض خلال اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية