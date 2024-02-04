الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| القائمة الأولية لأبطال "سر إلهى" لـ روجينا

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر عرض عدد كبير فيه من الأعمال الدرامية التي يظهر فيها نجوم الفن المفضلون لدى الجمهور ومستخدمو منصات السوشيال ميديا على رأسهم الفنانة روجينا التي ستخوض السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل يحمل اسم "سر إلهي".

يشارك الفنانة روجينا عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل "سر إلهي" الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، ويرصد "الدستور" القائمة الأولية لأبطال مسلسل "سر إلهي" في سياق السطور التالية.

القائمة الأولية لأبطال مسلسل "سر إلهي"

بطلة العمل الفنانة روجينا التي تخوض البطولة المطلقة الأولى للمرة الثانية، وهي الفتاة الشعبية التي ستكون محور أحداث المسلسل.

ويشاركها البطولة كل من "الفنان صلاح عبد الله، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد سلامة، حسن منصور، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد مجدي، رشا مهدي، محمود حجازي، مراد مكرم، نهي عابدين، مي سليم"، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الشباب.

قصة مسلسل سر إلهي

أحداث مسلسل سر إلهي تنتمي إلى الحارة الشعبية وهي الفنانة روجينا ومن ثم تدخل في عدد من الصراعات  لتتزوج من الفنان محمد ثروت، وتتصاعد أحداث المسلسل الذي ينتمي إلى أحداث الكوميدي الاجتماعي.

سر إلهي التعاون الثالث بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "سر إلهي" يعد التعاون الثالث الذي يجمع بين الفنانة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم"، الذي دارت قصته حول قضية مهمة.

مسلسلات رمضان 2024| رنا رئيس تواصل تصوير مشاهدها في "سر إلهي"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسلسل "سر إلهي" لروجينا

دراما رمضان 2024 |صلاح عبد الله بدأ تصوير دوره في "سر الهي"

سر إلهي التعاون الثالث الذي يجمع بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز قصة مسلسل سر إلهي القائمة الأولية لأبطال مسلسل سر إلهي مسلسل سر إلهي سر إلهى

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| رنا رئيس تواصل تصوير مشاهدها في "سر إلهي"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسلسل "سر إلهي" لروجينا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا!

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور!

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»