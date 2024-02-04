مسلسلات رمضان 2024| القائمة الأولية لأبطال "سر إلهى" لـ روجينا

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر عرض عدد كبير فيه من الأعمال الدرامية التي يظهر فيها نجوم الفن المفضلون لدى الجمهور ومستخدمو منصات السوشيال ميديا على رأسهم الفنانة روجينا التي ستخوض السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل يحمل اسم "سر إلهي".

يشارك الفنانة روجينا عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل "سر إلهي" الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، ويرصد "الدستور" القائمة الأولية لأبطال مسلسل "سر إلهي" في سياق السطور التالية.

القائمة الأولية لأبطال مسلسل "سر إلهي"

بطلة العمل الفنانة روجينا التي تخوض البطولة المطلقة الأولى للمرة الثانية، وهي الفتاة الشعبية التي ستكون محور أحداث المسلسل.

ويشاركها البطولة كل من "الفنان صلاح عبد الله، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد سلامة، حسن منصور، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد مجدي، رشا مهدي، محمود حجازي، مراد مكرم، نهي عابدين، مي سليم"، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الشباب.

قصة مسلسل سر إلهي

أحداث مسلسل سر إلهي تنتمي إلى الحارة الشعبية وهي الفنانة روجينا ومن ثم تدخل في عدد من الصراعات لتتزوج من الفنان محمد ثروت، وتتصاعد أحداث المسلسل الذي ينتمي إلى أحداث الكوميدي الاجتماعي.

سر إلهي التعاون الثالث بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "سر إلهي" يعد التعاون الثالث الذي يجمع بين الفنانة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم"، الذي دارت قصته حول قضية مهمة.