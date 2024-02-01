مسلسلات رمضان 2024| الفنان محمد دياب بطل "مليحة" أمام ماجدة زكي

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح الفنان محمد دياب، بطولة مسلسل "مليحة" الذي سيكون ضمن دراما رمضان 2024، المكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار، والمسلسل يتحدث عن بداية جرائم العصابات الصهيونية في حق الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني.

تفاصيل مسلسل مليحة رمضان 2024

وحرصت الشركة المتحدة من خلال إنتاجها لمسلسل “مليحة” على الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ورفض الممارسات الهادفة للتهجير وتقديم المسلسل الدرامي الذي يكشف بدايات التهجير والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

دعم الشركة المتحدة للقضية الفلسطينية

ويستمر دعم الشركة المتحدة للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة بعد أن قامت عبر كل منصاتها الإعلامية والرقمية بفضح مخططات الاحتلال مؤخرًا وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

المسلسل الجديد تقدمه الشركة المتحدة عبر شركة DS+ من بطولة ماجدة زكي والفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان أحمد السعدني، وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وعكف المخرج عمرو عرفة على مدار الأيام الماضية على معاينة عدد من مواقع التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يتم تصوير العمل في الحي الصحراوي ومنطقة القلعة، بالإضافة إلى عدد من المواقع خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر انضمام عدد من ضيوف الشرف للعمل خلال الفترة المقبلة لعمل من أضخم الأعمال الفنية.

وبدأ المخرج عمرو عرفة بداية الأسبوع تصوير عدد من المشاهد، على أن ينضم باقي نجوم المسلسل خلال الساعات المقبلة لتصوير العمل الجديد.