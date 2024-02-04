الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية غادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني 2024 بمسلسل يحمل اسم "صيد العقارب"، الذي تلعب فيه دور البطولة، ويشاركها فيه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة سيمون والفنان رياض الخولي والفنان أحمد ماهر وعدد كبير من النجوم.

 

تفاصيل شخصية الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب


وكشفت مصادر مقربة لـ "الدستور"، عن تفاصيل شخصية الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب والتي ستجسد دور فتاة صعيدية ولديها أخ من ذوي القدرات الخاصة وأبوها سيكون الفنان أحمد ماهر، وبسبب طبيعة البيئة التي نشأت فيها ستصبح تاجرة في سم العقارب، وبسبب هذا ستدخل في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي وتتصاعد أحداث العمل الفني.

سبب تسمية مسلسل صيد العقارب بهذا الاسم

وعن سبب تسمية مسلسل صيد العقارب بهذا الاسم، أوضحت الفنانة  غادة عبدالرازق، أن السبب في هذا هو شخصيتها ضمن أحداث المسلسل، إذ تتحول شخصيتها وتشبه العقرب في التعامل والتواجد.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب 

ومسلسل "صيد العقارب" تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، إخراج أحمد حسن، منتج فني مصطفى الغزولي، ومن تأليف باهر دويدار.

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قصة مسلسل صيد العقارب

ويتناول مسلسل "صيد العقارب" قصة امرأة تعرضت للظلم من بعض الأشخاص في عملها المستقل، لتتحول إلى شخصية أخرى وتقدم دورها الفنانة غادة عبدالرازق، بطلة المسلسل. حيث تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، فيما يقدم الفنان أحمد ماهر شخصية أساسية ضمن أحداث العمل، حيث سيكون والد الفنانة غادة عبدالرازق ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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