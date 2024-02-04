الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مكان وموعد صلاة الجنازة على والدة الفنانة تارا عماد

تارا عماد
تارا عماد

رحلت والدة الفنانة تارا عماد، مساء أمس السبت، وذلك حسبما أعلنت الأخيرة من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

 

موعد صلاة الجنازة على والدة الفنانة تارا عماد

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة عليها ظهر اليوم الأحد في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ولم يتم تحديد موعد العزاء إلى الآن.

وكتبت تارا عماد في الصورة، تاني نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".


وشاركت تارا مؤخرًا في مسلسل «العودة»، التي دارت أحداثه في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة، حول آدم سلطان عوض الله، الذي يعود إلى مدينته بـ الأقصر بعد غياب سنوات بحثا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة. والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، أحمد أبوزيد توفيق ومحمد فضل، وبطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، ولاء الشريف، بسنت شوقي وتامر نبيل.

أبطال مسلسل العودة 

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبدالعظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب عن الدهب.

أبطال مسلسل العودة مسلسل العودة موعد صلاة الجنازة على والدة الفنانة تارا عماد صلاة الجنازة على والدة الفنانة تارا عماد والدة الفنانة تارا عماد الفنانة تارا عماد

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