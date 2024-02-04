الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل "حدوتة منسية" يتصدر قائمة الاكثر شهرة على "Watch it" (صورة)

حدوتة منسية
حدوتة منسية

تصدر مسلسل “حدوتة منسية” قائمة الأكثر شهرة عبر المنصة الرقمية “واتش أت watch it ”، ضمن أفضل ١٠ مسلسلات معروضة على المنصة الرقمية، والمسلسل من بطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر، بمشاركة عدد كبير من النجوم.
 

ونجح المسلسل في حصد الكثير من الإشادات بمجرد عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية “watch it” بالتزامن مع عرضه عبر شاشات التلفزيون تحديدا من خلال شاشة سي بي سي إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


وحصد مسلسل حدوتة منسية المركز الأول في قائمة المسلسلات الأكثر شهرة على المنصة الرقمية "واتش أت"، ضمن ١٠ مسلسلات أكثر مشاهدة على المنصة ذاتها.

ويعرض مسلسل "حدوتة منسية" أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء، ويتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، ويذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة “watch it”.

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل،  حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

 

مسلسل "حدوتة منسية"  30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

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