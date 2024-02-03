موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله .. الحلقة 6

حقق مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم رواجا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته يوم السبت الماضي.

ولاقي مسلسل حدوتة منسية استحسات الجمهور نظرا لقصته المختلفة وتطرقه الموضوعات اجتماعية اسرية تطرح في صورة شيقة.

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وقصته وأبطاله لمعرفة مصير سعاد وعلاقتها بالبلطجي خيرت طوفان وكذلك كيف ستواجه أبنائها بعد بيعها للمصنع والفيلا لسداد ديونهم.

وتصدر مسلسل حدوتة منسية قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it في مصر والعالم العربي حيث احتل المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة.

ويبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل حدوتة منسية التي تنطلق مساء اليوم عبر شاشتي cbc و cbc drama.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 6.

موعد عرض الحلقة 6 حدوتة منسية

تعرض الحلقة 6 مسلسل حدوتة منسية في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc فيما تعرض الحلقة 6مسلسل حدوتة منسية على cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

مواعيد عرض واعادة مسلسل حدوتة منسية

ويعرض مسلسل "حدوتة منسية" اسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء.

حيث يتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، ويذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it.

قصة مسلسل حدوتة منسية

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة ، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث ، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

و يظهر احمد فهيم بشخصية تدعى "خيرت طوفان" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانباً إنسانيا بالشخصية التي تقدمها والتي تدعي سعاد، و العمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعتبر أحد أهم المسلسلات التى تقدمها شركة "فانتدج"التى تستعد لتقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج المميزة خلال الموسم الحالى

ويعد مسلسل "حدوتة منسية" أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم.