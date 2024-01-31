منهم أكرم حسنى.. ضيوف الشرف كلمة السر فى الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى"

يظهر الفنان أكرم حسني كضيفة شرف ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” للنجم أحمد مكي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

و تعاقد أكرم حسني على الظهور ضمن عدد من حلقات المسلسل الذى يشهد ظهور عدد كبير من نجوم الصف الأول، خلال أحداث العمل الذي يواصل نجاحه للموسم الثامن، بعد سلسلة النجاحات التي حققها بمواسمه السبع السابقة.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل.

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي”.

وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي".

ويواصل المخرج أحمد الجندي ترشيح النجوم المشاركين في المسلسل كضيوف شرف، حيث من المتوقع أن تشمل القائمة أكثر من 20 ضيفا من نجوم الفن.

في سياق متصل يواصل الفنان أحمد مكي وأبطال الجزء الثامن من المسلسل"، تصوير الحلقات، حيث انطلق التصوير قبل شهرين تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، الذي صور عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، سيتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل الكبير اوي

وكان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.