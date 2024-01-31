دراما رمضان 2024 | أول صورة لـ نيللى كريم من كواليس "فراولة"

بدأت الفنانة نيللي كريم تصوير أول مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد “فراولة”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ونشر الفنان توني ماهر أول صورة من كواليس العمل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مصحوبة بتعليق: “مع نيللي كريم من كواليس مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.. رمضان 2024”.

تفاصيل مسلسل فراولة نيللي كريم

مسلسل فراولة مكون من 15 حلقة فقط ومن المنتظر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان المقبل عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة، والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع من أجل تحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، وهي الشخصية التي تقدمها نيللي كريم خلال العمل.

فيما يقدم الفنان حجاج عبدالعظيم خلال العمل شخصية والدها الذي يلعب دور حارس عقار ويتزوج من لبنى ونس، وتدور الأحداث طوال الوقت بشكل كوميدي بين الثلاثة حتى تحدث مفاجأة كبيرة.

ويعد مسلسل فراولة أحد الأعمال الكوميدية المنتظرة في شهر رمضان المقبل والذي يمثل عودة جديدة لنيللي كريم للدراما الكوميدية بعد تقديمها لمسلسل ب 100 وش قبل 3 سنوات

ابطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" يحتوي على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من نوعية الأعمال الكرميدية، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللي كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، و دنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف.