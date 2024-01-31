الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|نشاط مكثف بمناطق التصوير المفتوحة في مدينة الإنتاج الإعلامي

الحي الريفي مدينة
الحي الريفي مدينة الإنتاج الإعلامي

تشهد مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة الحالية، نشاطًا مكثفًا في تصوير العديد من الأعمال الدرامية من المسلسلات، والأفلام السينمائية وكذلك تجهيز البلاتوهات والديكورات لعدد أخر من الأعمال لإستكمال عمليات التصوير تمهيدًا لعرضها في الفترة القادمة واللحاق بالسباق الرمضاني.

وتحظي مناطق التصوير المفتوحة بإهتمام كبير من قبل إدارة المدينة لجذب شركات الإنتاج وصناع الدراما في مصر والعالم العربي والعديد من الدول الأجنبية، لتصوير الأعمال الدرامية بها، وذلك من خلال العمل بصورة دائمة علي تطويرها وتحديثها وإنشاء مواقع تصوير جديدة تحاكي مثيلاتها في أماكنها الحقيقية، وتتميز مناطق التصوير المفتوحة بتنوع أحياءها وطرزها المعمارية التي تناسب كافة عمليات التصوير.

قائمة الأعمال الرمضانية 


ومن الأعمال الفنية الجاري تصويرها حاليًا بالمدينة مسلسل "الحشاشين" الذي يتم تصويره في الحي البدوي والمنطقة الصحراوية، والمسلسل إنتاج شركة "سينرجي" وإخراج بيتر ميمي  وتأليف عبدالرحيم كمال وبطولة النجم كريم عبدالعزيز والنجوم فتحي عبدالوهاب وأحمد عيد ومحمد سليمان 

ومسلسل "مليحة" بطولة أحمد السعدني والفنان القدير أشرف زكي والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنانة ماجدة زكي ومن إخراج عمرو عرفة وإنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي ويتم تجهيز ديكوراته بمنطقة القلعة والمنطقة الصحراوية. 

أما مسلسل "قرية الوعل" والذي يشارك فيه عدد من نجوم الفن في اليمن ويخرجه معتز حسام، جاري تصويره حاليًا بالحي الريفي.

هذا ويتم حاليًا تجهيز البلاتوهات وعمل ديكورات عدد من المسلسلات لبدء وإستكمال تصويرها ومنها مسلسل " السرداب" للنجمة رانيا يوسف والنجم احمد حاتم وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة وتأليف مصطفي حمدي ويتم تجهيز ديكوراته بشارع عماد الدين.

ومسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي يجري عمل الديكورات له بالحي الإسلامي ويقوم ببطولته النجم ياسر جلال والفنانة اللبنانية نور والفنانة وفاء عامر والفنانة ياسمين رئيس والفنان القدير عبدالعزيز مخيون والإخراج لإسلام خيري والتأليف لأنور المغيث.

بينما يتم عمل الديكور الخاص لمسلسل "حق عرب" بالحي الشعبي والمسلسل إنتاج شركة "سينرجي" وبطولة الفنانين أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر وأحمد صيام وإخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

وتشهد مناطق التصوير المفتوحة أيضًا تصوير عدد من الأفلام السينمائية ومنها فيلم "فرقة الموت" بطولة النجوم أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل وإخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني، حيث يتم تصوير بعض مشاهده بالمنطقة الصحراوية وفيلم "فيلا 54" الذي يتم تصويره بمنطقة جاردن سيتي ويقوم ببطولته عدد من الشباب  من الوجوه الجديدة والفيلم من إخراج وسام المدني.

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