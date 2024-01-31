الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. "مسار إجباري" يبحث عن باقي طاقم العمل

مسلسل مسار اجباري
مسلسل مسار اجباري

يواصل أبطال المسلسل الدرامي الجديد “مسار إجباري”  والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، تصوير المشاهد الداخلية للعمل بأحد الشقق السكنية بمنطقة العباسية بعد أن انتهوا أول أمس من تصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل في نفس المنطقة، وتحديدا حول جامعة عين شمس. 

وعلمت “الدستور” أن المخرجة نادين خان، لا تزال ترشح أبطال العمل بالتزامن مع تصوير مشاهده، وذلك للانتهاء من تصويره وفقا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة، ليكون جاهزا للعرض قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف. 

وينتقل أبطال مسلسل "مسار إجباري" إلى ديكور الشقة مرة أخرى لتصوير عدة مشاهد، ومن المقرر أن يتم تصوير العمل بين القاهرة وإحدي المحافظات وعدد من اللوكيشنات الداخلية.

مسلسل “مسار إجباري” أولى بطولات أحمد داش وعصام عمر في الدراما الرمضانية. 

وضمت قائمة أبطال مسلسل “مسار إجباري”  كلا من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

وكان أحدث المنضمين لبطولة العمل الفنان رشدي الشامي، الذي يبدأ تصوير دوره في المسلسل غدا الخميس. 

وتجسد “بسمة” ضمن الأحداث شخصية والدة أحمد داش، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

بينما تجسد صابرين خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة فقط ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة كلا من  أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري فى إطار اجتماعى مشوق.

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