موعد عرض مسلسل " حدوتة منسية" لسوسن بدر.. الحلقة الخامسة

احتل مسلسل حدوتة منسية المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي عبر منصة “watch it”.

وتصدر مسلسل حدوتة منسية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويبحث جمهور الدراما المصرية والعربية عن موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقات الجديدة.

وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 5.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيَم اليوم الأربعاء، الحلقة 5، حيث يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناتي cbc وcbc drama.

مواعيد عرض الحلقة 5 مسلسل حدوتة منسية

تعرض شبكة قنوات cbc مساء اليوم الأربعاء، الحلقة 5 من مسلسل حدوتة منسية، والتي تشهد أحداث مثيرة بعد خطف ساري نجل خيرت طوفان كما تصطدم ساعد لأبنائها بعد أن قامت ببيع المصنع لتسديد ديون البنك.

ويعرض مسلسل "حدوتة منسية" الحلقة 5 مساء اليوم وسيتم عرضه أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء.

وخصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة للمسلسل حيث يتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، ويذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "حدوتة منسية" مقابلة خيرت لسعاد لمعرفة هل قامت بتجهيز الفدية لإنقاذ ساري من الخطف ام لا ليمتشف خيرت أن نعيم الذى تركته سعاد عنده مشارك معه في العملية.في خطف ساري.

فيما يحاول نوح الحصول علي عمل آخر بجانب عمله في المصنع، ويكسب ثقة صاحب المصنع الذي يكتشف أن نوح خريج تجارة انجليزى ويفكر في تشغيله في حسابات المصنع.

وتكشف الحلقة عن وجود غيرة من عمال المصنع من نوح، حيث يحاول عاطف اتهام نوح بسرقة محفظته ويدسها في مكان نوح، ولكن إسماعيل يجدها ويرميها بعيد وبعد العثور عليها، يخصم حلمى صاحب المصنع 5 أيام، وتنتهي الحلقة بوصول سعاد وخيرت الي مكان خطف ساري.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.