الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. إبراهيم فخر يبدأ تحضيرات مسلسل" رحيل" لياسمين صبرى

صناع مسلسل رحيل
صناع مسلسل رحيل

بدأ المخرج ابراهيم فخر تحضيرات المسلسل الدرامي الجديد “رحيل”، والذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين صبري. 

ويجري المخرج إبراهيم فخر، جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين في العمل وتحديد أماكن التصوير لتحديد موعد نهائي للتصوير خلال يومين نظرا لضيق الوقت المتبقي على شهر رمضان المقبل. 

وعلمت “الدستور” أن العمل يحمل اسم الشخصية التي ستلعبها ياسمين صبري ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024. 

وحضرت ياسمين صبري أولى جلسات عمل المسلسل، والمقرر أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي وذلك للوقوف على التفاصيل الخاصة بالشخصية التي تلعبها. 

ويواصل السيناريست والكاتب محمد عبد المعطي كتابة الحلقات الأخيرة من العمل الذي يعد آخر الأعمال المنضمة لموسم رمضان 2024. 

وتعلن الجهة المنتجة للمسلسل القائمة الكاملة لأبطال وصناع العمل خلال اليومين المقبلين استعدادا لبدء التصوير. 

ويشهد مسلسل"رحيل" عودة ياسمين صبري للدراما الرمضانية بعد فترة غياب طويلة تخطت الأربع سنوات. 

آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما الرمضانية 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري التلفزيونية مسلسل  “فرصة تانية” والذي عرض في موسم دراما رمضان 2020 وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنى، سارة الشامى، محمد أبوداود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

فيما يعرض لها في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم “أبو نسب” ويعد العمل التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما. 

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.

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