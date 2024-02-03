السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على الرغم من انتهائه.. "حالة خاصة" الأكثر مشاهدة فى watch it

حالة خاصة
حالة خاصة

أحدث مسلسل "حالة خاصة" حالة فريدة من نوعها في عالم الدراما المصرية منذ عرضه عبر watch it،  وكان هو أحدث إنتاج المنصة الرقمية، بطولة الفنان طه دسوقي، الذي يخوض بطولته المطلقة الأولى بمشاركة النجمة غادة عادل، التي لعبت دور المحامية للمرة الثانية في تاريخها الفني.

وعلى الرغم من انتهاء مسلسل حالة خاصة منذ فترة إلا أنه ما زال متصدر الترند ومحركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل، بالإضافة إلى أنه تصدر قائمة المسلسلات عبر منصة الرقمية watch it، خاصة بسبب قصة المسلسل التي تدور حول الإصابة بمرض التوحد.

قصة مسلسل حالة خاصة كانت تدور حول الشخص المصاب بالتوحد وتتلخص حياته في كيفية التعامل مع الناس ورغبته في تحقيق حلمه بالعمل في المحاماة، والذي يحقق فيها نجاحًا كبيرًا بسبب ذكائه، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجمهور وعلقهم بالمسلسل.

على غرار حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

مطالبات بجزء جديد من مسلسل "حالة خاصة".. مخرج العمل يكشف الحقيقة


قصة مسلسل حالة خاصة

دارت أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخصية نديم أحمد أبوسريع، الذي جسد دوره الفنان طه دسوقي، وهو مصاب بالتوحد، وحاول الدمج بينه وبين المجتمع الذي كان يرفضه من حين لآخر بسبب عدم قدرته على التواصل مع من حوله بشكل مستمر، بالإضافة إلى رغبته في تحقيق أمنية والدته في أن يصبح محاميًا مشهورًا ويعمل في مكتب أماني النجار، التي لعبت دورها الفنانة غادة عادل، ومن ثم يدخل في قصة حب مع رام الله زميلته في المكتب وتلعب دورها الفنانة هاجر سراج، ومن ثم تتصاعد الأحداث الخاصة بالعمل الفني.


أبطال مسلسل حالة خاصة 


يجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل "حالة خاصة"، الذي يعرض عبر المنصة الرقمية  watch it الأصلية، كل من طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى، والموسيقي التصويرية كانت للموسيقار الكبير هاني شنودة.

أبطال مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة حالة خاصة قصة مسلسل حالة خاصة watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| الفنان محمد دياب بطل "مليحة" أمام ماجدة زكي

دراما رمضان 2024| مشاهد من كواليس تصوير "عتبات البهجة" لـ يحيي الفخراني

السبت.. dmc تحتفل بمئوية أولى حفلات كوكب الشرق الغنائية

دراما رمضان 2024| مي القاضي أحدث المنضمين لأبطال "صيد العقارب"

"زووم إفريقيا" يفتح ملف استغلال "كان 2023" لتنمية موارد القارة اقتصاديًا

رانيا يوسف تنشر صورًا لها من كواليس تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أحمد العوضى فى "حق عرب"

الحلقات الأخيرة.. مواعيد عرض وأحداث مسلسل حالة خاصة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»