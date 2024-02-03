على الرغم من انتهائه.. "حالة خاصة" الأكثر مشاهدة فى watch it

أحدث مسلسل "حالة خاصة" حالة فريدة من نوعها في عالم الدراما المصرية منذ عرضه عبر watch it، وكان هو أحدث إنتاج المنصة الرقمية، بطولة الفنان طه دسوقي، الذي يخوض بطولته المطلقة الأولى بمشاركة النجمة غادة عادل، التي لعبت دور المحامية للمرة الثانية في تاريخها الفني.

وعلى الرغم من انتهاء مسلسل حالة خاصة منذ فترة إلا أنه ما زال متصدر الترند ومحركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل، بالإضافة إلى أنه تصدر قائمة المسلسلات عبر منصة الرقمية watch it، خاصة بسبب قصة المسلسل التي تدور حول الإصابة بمرض التوحد.

قصة مسلسل حالة خاصة كانت تدور حول الشخص المصاب بالتوحد وتتلخص حياته في كيفية التعامل مع الناس ورغبته في تحقيق حلمه بالعمل في المحاماة، والذي يحقق فيها نجاحًا كبيرًا بسبب ذكائه، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجمهور وعلقهم بالمسلسل.



قصة مسلسل حالة خاصة

دارت أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخصية نديم أحمد أبوسريع، الذي جسد دوره الفنان طه دسوقي، وهو مصاب بالتوحد، وحاول الدمج بينه وبين المجتمع الذي كان يرفضه من حين لآخر بسبب عدم قدرته على التواصل مع من حوله بشكل مستمر، بالإضافة إلى رغبته في تحقيق أمنية والدته في أن يصبح محاميًا مشهورًا ويعمل في مكتب أماني النجار، التي لعبت دورها الفنانة غادة عادل، ومن ثم يدخل في قصة حب مع رام الله زميلته في المكتب وتلعب دورها الفنانة هاجر سراج، ومن ثم تتصاعد الأحداث الخاصة بالعمل الفني.



أبطال مسلسل حالة خاصة



يجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل "حالة خاصة"، الذي يعرض عبر المنصة الرقمية watch it الأصلية، كل من طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى، والموسيقي التصويرية كانت للموسيقار الكبير هاني شنودة.