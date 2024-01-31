دراما رمضان 2024| مشاهد من كواليس تصوير "عتبات البهجة" لـ يحيي الفخراني

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل “عتبات البهجة” تصوير مشاهد العمل الفني ليتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي يشكل عودة النجم يحيي الفخراني لعالم الدراما بعد غياب دام لسنوات طويلة، والذي تشاركه فيه البطولة النسائية الفنانة جومانة مراد، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

تفاصيل مسلسل “عتبات البهجة”

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي، حول علاقة الأباء بالأبناء خاصة فى ظل الانفتاح والتكنولوجيا الحديثة، وينتمى إلى نوعية الدراما قصيرة الحلقات، إذ يتكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة.

و"عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل"، ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميا.

ويسجل "عتبات البهجة" التعاون الثالث بين الفخراني والمخرج مجدى أبو عميرة في الدراما، بعد نجاحهما معا فى مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، علاء مرسي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، وعنبة.