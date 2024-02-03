السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مطالبات بجزء جديد من مسلسل "حالة خاصة".. مخرج العمل يكشف الحقيقة

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

تصدر مسلسل حالة خاصة التريند عبر مواقع  التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محرك البحث جوجل، بالتزامن مع عرض الحلقتين الأخيرتين من العمل: التاسعة والعاشرة،.

و تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقات الأخيرة من مسلسل “حالة خاصة” حيث حرص صناع العمل على أن تكون نهاية العمل مفتوحة، مما جعل البعض يخمن باحتمالية وجود جزء جديد على غرار مسلسل “ريفو”، الذي حقق نجاحا كبيرا على منصة “watch it” التي استطاعت خلال فترة وجيزة أن تصبح من أهم المنصات الإلكترونية على الإطلاق في مصر والوطن العربي، حيث تصدرت إنتاجاتها الحصرية من المسلسلات الدرامية قائمتي الأكثر بحثا والاعلى مشاهدة منذ تدشين المنصة. 

وحرصت منصة "watch it" على تقديم أفكار جديدة ومختلفة من  أعمال اجتماعية وساسبنس وكوميدية لإرضاء الجمهور المصري والعربي إضافة إلى تقديم المواهب الشابة ودعمها ووضعها على أولى خطوات البطولة. 

حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل حالة خاصة 

وطالب الجمهور بعمل جزء جديد من مسلسل حالة خاصة وجاءت بعض التعليقات كالآتي: “حرام المسلسل ده يبقى 10 حلقات بس، عايزين جزء ثاني منه، ومن أحلى المسلسلات اللي شوفتها”، وأشاد عدد من الجمهور بأداء طه دسوقي في المسلسل.

“الدستور” تحدثت إلى المخرج عبد العزيز النجار الذي وجه الشكر لصناع مسلسل “حالة خاصة” وللجمهور الذي كان جزءا وسببا رئيسيا في نجاح المسلسل. 

وأعرب عبد العزيز النجار عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “حالة خاصة” وتفاعل الجمهور مع كل الشخصيات. 

وقال إنه حتى الآن لا يوجد أي ترتيبات لعمل جزء جديد من مسلسل حالة خاصة. 

وهنأ النجار صناع العمل أمام وخلف الكاميرا وكذلك منصة “watch it” على هذا النجاح الساحق الذي حققه مسلسل "حالة خاصة". 

وحاز مسلسل "حالة خاصة" على اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية “Watch it”.

أبطال مسلسل حالة خاصة 

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال “watch it” الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من الفنان طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي سبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى. 

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